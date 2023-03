Una giuria d’eccezione a San Casciano E raduno dei grandi carnevali d’Italia

Vestirsi, recitare, sfilare tutto per rievocare il Medioevo. Domenica torna l’appuntamento con il Carnevale medievale sancascianese giunto all’edizione numero undici. Le cinque contrade Cavallo, Gallo, Giglio, Leone e Torre che si daranno battaglia sul terreno della teatralità a partire dalle 14,30 per le vie del centro storico di San Casciano in Val di Pesa lavorano senza sosta nel capannone comune del Ponterotto. L’allestimento dei carri è agli sgoccioli. Partecipazione, condivisione, volontariato sono le parole chiave dell’edizione 2023 del Carnevale medievale Sancascianese che per la prima volta accoglierà le delegazioni di sei regioni d’Italia nel doppio ruolo di ospiti d’eccezione della sfilata con i propri costumi originali, in apertura della manifestazione ed esperti giurati. Nella sezione tecnici, scenografi, coreografi, drammaturghi comporranno il gruppo della giuria alcuni rappresentanti del Carnevale di Verrès (Valle d’Aosta), Acireale (Sicilia), Venezia (Veneto), Viareggio e Foiano della Chiana (Toscana), Mamoiada (Sardegna) e Castrovillari (Calabria).

La giura vede inoltre la partecipazione di personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della comunicazione. Osserveranno e valuteranno le rappresentazioni di ciascuna Contrada che ha un quarto d’ora di tempo per esibire e narrare la propria interpretazione medievale il professore Franco Cardini, storico medievalista, il funzionario della Soprintendenza fiorentina Michele Bueno, l’archeologa Silvia Leporatti e due celebri volti del mondo artistico, il regista, attore e autore teatrale Alessandro Benvenuti e la conduttrice televisiva e scrittrice Syusy Blady. Il sindaco Roberto Ciappi e la presidente dell’associazione Contrade sancascianesi Ilena Cappelli rivelano l’asso nella manica di questa edizione del Carnevale medievale che ambisce a riunire nel comune chiantigiano alcuni dei più importanti Carnevali storici d’Italia.

"Sarà il Carnevale dell’unità, dello spirito di condivisione di un piccolo grande progetto intergenerazionale nato 14 anni fa – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – che riuscirà quest’anno a farsi luogo di incontro di respiro nazionale tra le diverse culture, tradizioni, attività di valorizzazione e che raccontano le radici delle rievocazioni storiche e dei Carnevali più antichi della nostra penisola".

Andrea Settefonti