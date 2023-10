Una giornata dedicata al collocamento mirato

Domani il centro per l’impiego di via Mercadante 42 a Firenze organizza due recruitment day rivolti a candidati iscritti al collocamento mirato. Il primo si svolgerà dalle 9 alle 13 e riguarda il settore produzione bigiotteria alta moda per il quale si selezionano i seguenti profili: saldatore, piegatore, disegnatore, addettao ufficio tecnico, addettao alla gestione del reparto produzione, operaiao. Dalle 14.30 alle 18 la selezione interesserà invece il settore moda pelletteria. I profili ricercati in questo caso sono: pellettierae, addettao all’assemblaggio borse, addettao all’assemblaggio cinture, cucitricetore a macchina, tagliatricetore, addettao alla scarnitura. I candidati preselezionati dal centro per l’impiego sosterranno un colloquio con l’azienda. Per informazioni contattare: collocamentomirato.firenze@arti.toscana.it - telefono 055-19985063.