Un villaggio sempre più smart La biblioteca è il fiore all’occhiello

di Sandra Nistri

Un quartiere, anzi un villaggio, sempre più smart. Lo ‘smart village’ nell’area di largo Stephen Biko, all’interno del lotto residenziale Pl1, può tracciare un bilancio decisamente positivo delle iniziative realizzate per il progetto "Se-sto bene" finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del bando per i progetti di sicurezza integrata: iniziative che hanno animato l’area del Sud Ferrovia di Sesto Fiorentino ma richiamato pubblico anche dall’esterno.

"Siamo contenti – dice infatti Gregorio Fulciniti presidente del Comitato Stephen Biko – perché sono state tante le attività organizzate autonomamente o insieme agli altri partner del progetto che hanno ottenuto grandi riscontri. Ci sono state iniziative di maggior durata, partite lo scorso gennaio, come ad esempio il corso di italiano per stranieri, di ginnastica posturale e di yoga ma anche mirate come le visite ad alcuni musei fiorentini con Auser e Casa del popolo di Padule. Poi tante attività ricreative come, solo per citarne alcune, la serata di danze irlandesi o quella che ha visto la partecipazione del coro degli afasici e i laboratori per bambini che hanno davvero coinvolto tutto il villaggio. Fra l’altro non si è trattato di iniziative estemporanee ma con un filo conduttore preciso: quello di far conoscere la nostra realtà anche all’esterno dello stretto smart village".

In questo senso un incontro importante è stato quello del 10 maggio scorso con una riflessione a tutto tondo, non solo dal punto di vista urbanistico, sul futuro dell’area in questione del Sud Ferrovia, a ridosso del polo scientifico universitario e del nuovo liceo Agnoletti ma anche della pista ciclabile Prato-Firenze in via di ultimazione nel tratto e, tra qualche anno, anche della fermata della tramvia.

Un ruolo centrale nel progetto "Se-sto bene" è stato ricoperto anche da un ‘fiore all’occhiello’ del ‘villaggio’ la biblioteca di quartiere di largo Biko, inaugurata nel maggio 2022 con una ampia dotazione di volumi: "La biblioteca sta andando molto bene – dice ancora il presidente Fulciniti – fra l’altro dal dicembre scorso siamo collegati on line con la biblioteca Ragionieri e questo ci permette di informare i residenti delle attività e iniziative in programma alla Ragionieri e di poter effettuare prenotazioni. Possiamo poi prenotare libri che vengono consegnati il mercoledì da un operatore della biblioteca comunale che arriva per portare i volumi chiesti in prestito e ritirare quelli restituiti. Questo ha una grande valenza sociale perché svolgiamo un servizio per l’intera area e per persone, spesso anziane, che avrebbero difficoltà a raggiungere la zona di Doccia. Attualmente siamo aperti tre volte la settimana – promette Fulciniti – ma vedremo di rafforzare e ampliare gli orari di apertura della nostra biblioteca".