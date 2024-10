Un viaggio nella storia di radio e Tv

Morandi

Per la serie tematica "le Eccellenze Italiane dello Spettacolo" il nostro ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso due francobolli commemorativi entrambi con valore in tariffa B corrispondente a 1,25 euro dedicati rispettivamente al 100° anniversario della prima trasmissione radiofonica (francobollo emesso il 5 ottobre 2024) e al settantesimo anniversario della prima trasmissione televisiva (francobollo emesso il 1° ottobre 2024). Nelle vignette dei francobolli si raffigurano due immagini storiche, di cui quella per la radio con un traliccio dove convergono alcune onde radio e al centro riprodotto il primo logo Rai con il cielo a fare da sfondo mentre per la televisione è stata scelta la sigla di apertura delle trasmissioni Tv prendendo spunto per entrambi i bozzetti, da grafiche d’epoca realizzate dal designer e pubblicitario italiano Erberto Carboni. Per ricordare l’80° anniversario del sacrificio dei "Martiri di Fiesole" Carabinieri Vittorio Marandola, Alberto La Rocca e Fulvio Sbarretti - M.O.V.M. - domenica 13 ottobre 2024 a Fiesole durante il XVI° Raduno Regionale dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, è stato utilizzato un annullo filatelico speciale davvero molto significativo.