Un supermercato nell’ex Italcementi: "A rischio ambiente e paesaggio"

Nell’ultimo consiglio è stato approvato, con il voto contrario delle opposizioni, il progetto unitario convenzionato relativo all’ambito di progettazione unitaria ex area Italcementi nella frazione di San Francesco che prevede la realizzazione di un supermercato e un edificio a destinazione produttiva, o per meglio dire logistica, oltre alla realizzazione di numerose opere pubbliche.

"Sebbene possano esserci argomentazioni a favore di tale sviluppo – dicono i consiglieri di opposizione di centrodestra Alessandro Borgheresi, Laura Manfulli e Paola Poggiali – era essenziale considerare le conseguenze negative che una tale opera avrà sul nostro territorio e sulla qualità della vita. L’ex area Italcementi, inoltre, è situata in un contesto paesaggistico di grande valore. La costruzione di edifici commerciali e produttivi avrà un impatto devastante sull’estetica e sull’integrità del paesaggio locale. Un problema non trascurabile inoltre sarà l’aumento del traffico. La costruzione di un supermercato, e in particolare di un centro di smistamento merci con altezza di quindic metri, attirerà un gran numero di veicoli, sia privati che commerciali".

Secondo i consiglieri le strade circostanti l’ex area Italcementi rischiano di diventare estremamente congestionate, soprattutto durante le ore di punta e nei fine settimana. "Il traffico intenso potrebbe portare a ritardi e difficoltà negli spostamenti – spiegano – In conclusione questa approvazione del progetto rappresenta una minaccia concreta per la qualità della vita dei residenti e per l’integrità paesaggistica del nostro territorio. L’aumento del traffico, l’inquinamento atmosferico e acustico, il deturpamento paesaggistico e l’impatto ambientale negativo sono solo alcune delle conseguenze che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto evitare. Sarebbe stato auspicabile - concludono i tre consiglieri - trasformare l’ex area Italcementi in un parco urbano, che avrebbe potuto permettere di preservare gli spazi verdi ed offrire un luogo di svago e relax per i cittadini".

Leonardo Bartoletti