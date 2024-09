Un secolo di nonna Olga. Gli auguri del paese e l’omaggio del Comune

Nuova centenaria nel Chianti. Stavolta a festeggiare il traguardo è stata Olga Ninci, nata il 21 settembre 1924 a Montespertoli e da oltre 60 anni residente a San Casciano. Ha vissuto a Suganella, nei pressi dell’area del Cigliano in una casa di campagna di cui ancora conserva un nitido ricordo. "Un giorno, lo ricordo bene, i tedeschi occuparono la nostra abitazione, si riversarono in cucina, tra le camere per razziare qualsiasi cosa gli capitasse sotto tiro, io ebbi la prontezza di nascondermi e trovai uno spazio dietro la porta del bagno, fu così che mi salvai, i soldati entrarono in ogni stanza, spalancarono anche quella porta ma non videro nessuno, ero rannicchiata, terrorizzata, avevo solo 20 anni e la paura di morire me ne fece sentire 80. Olga ha sempre lavorato nei campi poi a San Casciano ha coltivato anche la passione per il cucito e il ricamo. G Ad aver spento le candeline anche l’assessore Francesco Volpe.