Un progetto della MetroCittà per il fair play nello sport Un premio alla società più impegnata

E’ stata presentata in Palazzo Medici Riccardi l’iniziativa #fairplayeducaretifando, innovativo progetto della Città Metropolitana di Firenze per la correttezza nel gioco e l’educazione a un tifo sano, giunto alla seconda edizione. Interventi video di Silvia Salis (Coni nazionale) e di atleti delle società, insieme a illustre personalità sportive. Tra queste Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, protagonista del video spot di #fairplayeducaretifando 2023 realizzato da Metrocittà. In palio 10mila euro per la società sportiva dilettantistica che avrà mostrato maggiore Fair Play. Il premio ‘Fair Play educare tifando’ è un progetto promosso dalla Città Metropolitana in partnership con la Fondazione Fair Play Menarini e sostenuto dal Coni nazionale. Sono intervenuti alla presentazione Nicola Armentano, consigliere delegato allo sport della Metrocittà che ha parlato di una ‘bella sfida educativa’, il presidente del Coni Toscana Simone Cardullo e Antonello Biscini, presidente della fondazione Fair Play Menarini, con la presenza di Joe Barone per la Fiorentina e i rappresentanti di Empoli, Savino del Bene e Bisonte Volley e con loro i presidenti di Associazione Azzurri Italia e Veterani dello Sport. Manuel Pasqual ha ricevuto il premio ‘Costriamo Gentiezza nello Sport’ da Gaia Simonetti di Ussi Toscana.

F. Que.