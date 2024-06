Un polo contro i ’supermicrobi’. La città diventa capitale della ricerca

Da Bagno a Ripoli arriva la speranza di salvare almeno 3300 vite l’anno, uccise dalle infezioni antibiotico-resistenti. Il nuovo hub di ricerca e sviluppo internazionale inaugurato da bioMérieux con un investimento di 9 milioni di euro ha come obiettivo individuare e mettere a punto nuove soluzioni diagnostiche in grado di contrastare l’emergenza "supermicrobi".

Le infezioni non curabili con gli antibiotici sono una piaga in tutto il mondo: solo in Europa si calcola che più di 670mila sono dovute a batteri resistenti, mentre circa 33mila persone ne muoiono. In Italia i decessi sono 11 mila, maglia nera tra i Paesi europei. Utilizzati in maniera appropriata, i nuovi strumenti diagnostici di bioMérieux potrebbero ridurre i decessi del 30% permettendo di individuare in tempi rapidi il farmaco idoneo. I vantaggi non sono solo in vite umane: con 2,7 milioni di ricoveri, il sistema sanitario italiano ha un costo diretto complessivo da circa 2,4 miliardi di euro. L’investimento di bioMérieux avrà anche un impatto positivo sul fronte occupazionale, con un incremento previsto del 10% dei collaboratori rispetto agli attuali 310 dipendenti, grazie ad una riorganizzazione interna delle linee produttive e degli spazi di ricerca e sviluppo. "Questo laboratorio – sottolinea Stathis Chorianopoulos, vicepresidente e general manager Adriatic bioMérieux Italia – è fondamentale per ottimizzare lo sviluppo integrando i campioni biologici il prima possibile nella fase di design degli strumenti di diagnostica in vitro, con l’obiettivo di ridurre il rischio di problematiche durante la fase finale di validazione. Poter fare la maggior parte delle prove direttamente nei nuovi laboratori interni all’azienda consentirà di velocizzare lo sviluppo in modo più autonomo".

La multinazionale della diagnostica prevede di portare nello stabilimento ripolese anche la produzione del Vitek MS Prime, un sistema di ultima generazione basato sulla spettrometria di massa: consente di individuare rapidamente le specie microbiche presenti in un campione biologico. Il nuovo Polo di Ricerca & Sviluppo di bioMérieux è stato inaugurato a Bagno a Ripoli alla presenza dei maggiori esperti del settore, clinici e tecnici, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e il direttore generale dell’USL Toscana Centro Valerio Mari.