Un picnic al Training Lab per sensibilizzare sul Parkinson. Appuntamento stamani L'associazione Un gancio al Parkinson organizza un picnic per celebrare la Giornata Nazionale del Parkinson. Iscritti, istruttori, pazienti e staff si riuniranno per condividere un momento di allegria e riflettere su come contrastare la malattia.