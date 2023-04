Un passo importantissimo per l’ambiente La riforma dell’articolo 9 della Costituzione

Con la nostra insegnante abbiamo analizzato e cercato di comprendere meglio l’articolo 9 della Costituzione: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Un anno fa è stato aggiunto il seguente comma: "Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali". Questa integrazione, entrata in vigore dal 9 marzo 2022, sottolinea con grande chiarezza e urgenza l’importanza di salvaguardare il paesaggio e l’eredità culturale del nostro Paese a testimonianza della consapevolezza di vivere in un luogo unico al mondo in cui il "patrimonio diffuso" è in stretta relazione con il territorio in cui si trova. Siamo proprio noi, i cittadini italiani, la Repubblica che promuove e tutela quanto di più prezioso possediamo e dobbiamo garantire alle future generazioni. Le nostre scelte consapevoli e le buone pratiche possono incidere per un cambiamento di mentalità che protegga quanto di più prezioso abbiamo a disposizione, ma anche per favorire una concreta tutela del nostro territorio che ospita quelle testimonianze artistiche che sono la nostra identità.