Un parco di musica (e non solo). Massini celebra la Repubblica

Oltre trenta eventi tra musica, teatro, danza, performance e letture. Un calendario vario e per tutti i gusti quello della nuova edizione di ’Un Parco di Musica e altre storie’, promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Vaglia con il coordinamento di Music Pool, per il quarto anno, all’interno del suggestivo parco mediceo di Pratolino. Tante le adesioni alla rassegna che si dipanerà nei fine settimana per l’intera estate: gli spettacoli sono programmati per le 18,30 (alle 18 da fine agosto), con la possibilità di visite guidate alla scoperta delle bellezze del Parco.

Il via è fissato per lunedì, Festa della Repubblica, con una serie di eventi che vedranno fra i protagonisti anche lo scrittore, drammaturgo e narratore Stefano Massini. Alle 10,30 si esibirà la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, una delle bande più rappresentative della Toscana musicale. Un’ora più tardi è fissato l’intervento di Massini, impegnato in una sua riflessione sulla Repubblica col tratto consueto dei suoi racconti in teatro e in televisione. Per l’occasione sarà accompagnato dal musicista Luca ’Roccia’ Baldini. Il programma proseguirà (dalle 15) con letture e racconti itineranti nel parco a cura della Nottola di Minerva e con la presentazione di alcuni brani del disco La Scelta - Voci di Resistenza di Letizia Fuochi e Frank Cusumano, un concept album di undici tracce resistenti: dalla nostra lotta partigiana alla guerra civile spagnola, dalla brutalità del golpe di Pinochet alla tragedia dei desparecidos argentini. La serata vedrà invece l’intervento della Compagnia teatrale Catalyst con ’La Costituzione raccontata ai bambini’ dai testi di Anna Sarfatti e di Gherardo Colombo, testo e regia di Riccardo Rombi, con la presenza dell’autrice Anna Sarfatti e le incursioni musicali di Meissa duo (Alda delle Lucche e Giulia Fidenti (sax). L’ingresso agli eventi è gratuito.

Tra gli altri eventi, due appuntamenti nell’ambito del Florence Dance Festival (domenica 8 e domenica 15 giugno, ore 18,30), storica rassegna di danza contemporanea diretta dall’étoile Marga Nativo e da Keith Ferrone. Ancora appuntamento con la danza: la Compagnia Degli Istanti presenta Danza Celata, Danza Trovata (21 giugno, ore 18,30), mentre Adarte Compagnia proporrà il progetto ’La Grazia della Dissonanza’ (il 5 luglio, ore 18,30). A settembre tornerà anche la seconda edizione di ’Apparizioni nel Parco’, passeggiate teatrali in 12 scene, un progetto di Duccio Barlucchi (Compagnia Teatro d’Almaviva). Programma completo su https://unparcodimusica.it.