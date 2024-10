Un nuovo Starbucks taglia il nastro. Palazzo Portinari Salviati lo accoglie: "Creati 26 nuovi posti di lavoro"

Firenze accoglie il suo quinto store Starbucks, il 44esimo in Italia. Il negozio aprirà oggi al pubblico in partnership con Percassi, licenziatario unico del brand in Italia e sosterrà l’economia locale con la creazione di 26 nuovi posti per un totale di 90 persone assunte sui cinque negozi. Il nuovo store, di 200 mq e con oltre 30 posti a sedere, che si trova in via del Corso, in pieno centro storico, all’interno di palazzo Portinari Salviati celebra il ricco patrimonio architettonico e artistico di Firenze. I dettagli lineari della facciata del Duomo saranno tradotti nel design, insieme a una tavolozza dalle tonalità verde e terracotta, tipiche degli edifici rinascimentali della città. La location sarà completata con opere d’arte botaniche, che richiamano i vigneti che circondano Firenze.

"La Toscana con i cinque store a Firenze e uno a Livorno è una delle regioni più importanti in Italia per Starbucks", sottolinea Vincenzo Catrambone, general manager Starbucks (foto). Matteo Morandi, ceo di Starbucks Italy, commenta: "Siamo entusiasti di tagliare il nastro del quinto store a Firenze, per una presenza sempre più capillare in una delle città simbolo del patrimonio artistico e architettonico italiano".