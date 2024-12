"Un nuovo piano urbanistico per spostare tutto"

CALENZANO (Firenze)

"Era fondamentale essere qui oggi (ieri per chi legge, ndr), come aderire al lutto regionale. Vedo la presenza di tanti sindaci che si stringono al territorio, al sindaco Carovani, alle famiglie, ai sindacati. Dovevamo essere presenti in piazza a tenere alta l‘attenzione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, perché ci sono troppi morti sui nostri territori nell‘ultimo anno e troppi morti sempre".

È quanto dichiara la sindaca di Firenze, Sara Funaro, parlando coi giornalisti a margine della manifestazione organizzata da Cgil, Cisl, Uil a Calenzano, in piazza Vittorio Veneto, in concomitanza con lo sciopero generale provinciale proclamato dalle sigle sindacali dopo l‘esplosione di lunedì scorso al deposito Eni costata la vita a cinque lavoratori.

Incalzata dai cronisti circa l‘opportunità, suggerita dallo stesso sindaco di Calenzano a seguito dell‘accaduto, di rivedere la collocazione del sito del colosso energetico, Sara Funaro, anche nella sua veste di sindaca della Città Metropolitana, si mostra possibilista: "Stamani (ieri per chi legge, ndr) – ricorda – in Consiglio metropolitano abbiamo avviato una riflessione anche col sindaco di Calenzano. È ovvio che questo è ancora il momento del dolore, in cui è necessario stringersi alle famiglie e pensare a questo. Come Città metropolitana di Firenze – aggiunge – siamo però disponibili ad avviare una discussione insieme alla Regione Toscana, ai territori, è chiaro che i territori stanno cambiando negli anni ed è necessario sempre ripensarne gli assetti".

"Avevamo già sottolineato in campagna elettorale che volevamo avviare un ragionamento su un piano urbanistico metropolitano nuovo – ha concluso la sindaca di Firenze –. Questo può essere uno dei momenti in cui avviare una riflessione in questo senso".