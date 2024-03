Un mix di culture al Saffi. Con un menù asiatico omaggio al Korea Film Fest

Mancano poche ore alla prima del film ’Concrete utopia’ (stasera, alle 20.30, al cinema La Compagnia), di Um Tae-hwa che aprirà la 22esima edizione del Florence Korea Film Fest. Per l’occasione l’Istituto alberghiero Aurelio Saffi ha organizzato, ieri nei laboratori e nelle sale della scuola, un progetto multiculturale. Due chef coreani Cha Kyung-hee e Do Hyun-wook, dell’Università di Jeonju, hanno cucinato sei pietanze tipiche della cucina coreana insieme agli studenti. Un mix di culture che si incontrano e che parlano la stessa lingua: quella del cibo. Quest’anno il tema del progetto è la fermentazione, uno dei segreti della cucina coreana e ad accompagnarli è il vino ’Ansonica Valerius’ dell’azienda Arrighi dell’isola d’Elba, realizzato con la fermentazione in anfore di terracotta.

"Il nostro vino ormai da quattro generazioni - dice Arrighi - fermenta in anfora per circa sei mesi, permettendo di esaltare l’uva e riconoscere nel vino il territorio". Un menù tipico della città di Jeonju che potranno assaggiare tutti gli ospiti stasera e comprende: Kimchi Pancake, Garlic Chives Pancake, Japchae, Korean Spicy Dakgangjeong, Korean sweet and salty Dakgangjeong e Jeonju Bibimbap. "Il Bibimbap - racconta la chef - è composto da riso e da altri 30 ingredienti diversi.

La particolarità della nostra città è che ha sia il mare sia la montagna e quindi riusciamo ad utilizzare pietanze variegate". L’intera degustazione è stata organizzata dai ragazzi dell’Istituto, con un’attenzione accurata e gran voglia di imparare. "La scuola è sempre pronta a nuove iniziative di scambio interculturali - dice Erika Bertelli, professoressa di lettere - ospitare docenti coreani permette a tutti noi di allargare i nostri orizzonti".