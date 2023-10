Un mercato rionale a Pontignale e in piazza Pier Vettori. Via libera in commissione

Un ordine del giorno collegato alla delibera sull’approvazione del Piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi e firmato anche dal consigliere Jacopo Cellai, è stato approvato questa mattina in commissione sviluppo economico. L’atto, passato col voto favorevole di tutti i commissari tranne un astenuto, invita l’amministrazione "a sperimentare un mercato rionale, anche solo un giorno a settimana, nella zona di Pontignale, visto che quest’area del Quartiere 4 è una delle più distanti dal centro città". Inoltre, Fratelli d’Italia ritiene "utile, al fine di fare rivivere durante il giorno piazza Pier Vettori, da pochi anni ristrutturata, e aiutare gli ambulanti del Mercato rionale situato in via Lungo le Mura di Santa Rosa, a collocarsi in uno spazio più esposto al transito di veicoli".