Un menu di risate. Bruni al teatro Lumière

Siamo tutti cuochi. Più o meno. Ma sicuramente in tanti, esperti nella preparazione dei più svariati piatti o meno, seguono i programmi legati alla cucina che imperversano su ogni rete televisiva sperando, magari, di diventare uno chef stellato. Si prende gioco dei cooking show e della smania di successo, offrendo anche momenti profondi ed emozionanti, la nuova esilarante commedia dell’Associazione Zera che sarà in scena al Teatro Lumière venerdì e sabato dalle 20,45 e domenica 17 dalle 17. "Un menù di risate", spettacolo scritto e diretto da Andrea Bruni, vedrà sul palco, oltre allo stesso Bruni, anche Alessia De Rosa, Annalisa Vinattieri, Giorgia Tomasi, Riccardo Giannini. La storia raccontata è quella di Claudio e Carla, due fratelli che hanno ereditato il ristorante di famiglia. Un giorno decidono di partecipare a un programma televisivo a tema culinario, che potrebbe cambiare le loro vite, ma la sfida si rivela più difficile del previsto e la loro vita diventa "un menù di risate". Quando il fallimento è vicino e le speranze sono ormai "alla frutta", giusto per restare in tema, ricevono la visita di uno strano e folle ospite, che svelerà pian piano il proprio ruolo nella storia. Una commedia divertente e appassionata che invita anche alla riflessione, come nello stile di Andrea Bruni e che mostra come pur in una situazione, drammatica, magari solo per un momento si possa ridere. I biglietti (posto unico 1215 euro, ridotto fino a 12 anni) sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804). Info e prenotazioni tel. 055 389 0214 (merven dalle 17 alle 19), Whatsapp 3534622650, email a [email protected].

Sandra Nistri