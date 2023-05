Un ‘fotored’ e tre autovelox sulle strade dei pendolari

Bagno a Ripoli (Firenze), 19 maggio 2023 – Attenzione per i pendolari della Valdisieve e del Valdarno: Bagno a Ripoli potenzia il piano di sicurezza stradale e ha messo in azione un nuovo “fotored” contro chi passa col rosso e tre nuove postazioni fisse per la rilevazione in automatico della velocità. Il nuovo sistema in grado di individuare gli automobilisti che compiono infrazioni semaforiche è stato installato nella frazione di Vallina all'intersezione fra la Sp 34 via di Rosano e la via del Roseto in direzione Firenze.

Con il rilascio invece del nuovo decreto prefettizio (avvenuto il 4 gennaio scorso) è stata completata l'installazione di tre nuove postazioni per il rilevamento in automatico della velocità, in tratti particolarmente sensibili. Nel centro abitato di Vallina, innanzitutto, lungo la Sp 34 in direzione Firenze (km 6+880); nell’abitato di Bagno a Ripoli lungo la Sp 1 via Roma direzione Firenze (Km 1+880) e sempre lungo la Sp1 via Roma in località “I Ponti”, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale posto al Km 0+768 direzione San Donato. “I tratti di strada individuati dal decreto prefettizio su richiesta motivata dell'amministrazione comunale – spiega il comandante della polizia municipale Filippo Fusi - sono particolarmente sensibili e sono stati teatro di numerosi gravi incidenti stradali, purtroppo anche con esito mortale. Nei prossimi giorni inizieranno le rilevazione delle infrazioni sia semaforiche che della velocità” I nuovi strumenti vanno a potenziare il pacchetto per la sicurezza stradale a disposizione della Polizia municipale messo in campo dall’amministrazione. “Uno stanziamento importante – spiegano il sindaco Francesco Casini e l’assessore alla polizia municipale Paolo Frezzi - per rendere più sicure le nostre frazioni, sia per i cittadini residenti sia per gli automobilisti. Obiettivo principale è mettere un freno alla velocità nei centri urbani, facendo rispettare i limiti in vigore. Avevamo preso degli impegni con la popolazione e li abbiamo portati avanti. Daremo una risposta a tutte le necessità di maggior sicurezza avanzate dai cittadini”. Altri importanti interventi sono previsti su tutti i tratti della viabilità comunale particolarmente sensibili e considerati a rischio.