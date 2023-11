Un fiume per amico in mostra. Festa a cura dell’Autorità di Bacino con i bambini-autori di testi e disegni Ieri all'Istituto degli Innocenti si è svolta la mostra dei lavori degli studenti partecipanti al progetto "Un fiume per amico" promosso dall'Autorità di Bacino. 700 studenti e famiglie coinvolte nella stagione 202324.