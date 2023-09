Un doppio regalo alla Croce Rossa

La sezione ripolese della Croce Rossa ha ricevuto un doppio regalo: una nuova ambulanza, frutto del lascito testamentario della signora Marichita Fontani Morisnovi che ha voluto fortemente finanziare l’acquisto per l’associazione. E la carrozzina speciale denominata "Marty Joy", che grazie alla signora Stefania Saturni, è stata ricondizionata. I volontari della Croce rossa hanno seguito un corso specifico per utilizzarla e hanno adesso il compito di insegnare ai familiari dei pazienti ad usarla per rendere più semplice la vita a chi dovrà impiegarla, permettendogli maggiore capacità di movimento e indipendenza.