Un doppio concerto tra esibizioni jazz e la figura di Ophelia

Doppio concerto oggi al Mad - Murate Art District di Firenze. Alle 15 esibizione dell’ensemble ’Eos Saxophone’ del maestro Alda Dalle Lucche con Alicia Abbate, Duccio Arrostiti, Tommaso Bravi, Chiara Faggi, Filippo Ferroni, Giulia Fidenti, Niccolò Generoso, Carmen Greco, Mattia Guercini, Pietro Madioni, Mattia Tappa, Giovanni Uscidda e Giulio Valtancoli insieme al sestetto di trombe del maestro Daniele Cantafio con Giacomo Baroni, Luigi Gagliardi, Sara Massaro, Matilde Sangalli, Simone Tei della Scuola di Musica di Fiesole.

Alle 21, invece, arriva ’Ophelia Suite’, ampio lavoro compositivo di Stefano Pierini per soprano, voce di attore fuori scena e cinque strumenti, scritto per ’Gamo Ensemble’ e costituito da un ciclo di composizioni originali ispirate alla figura di Ophelia. Precede la ’Suite’ una rielaborazione per voce ed ensemble dello stesso Pierini di Herzeleid e Abendlied tratti dai Sechs Gesänge Op. 107 di Schumann e dai cicli di Lieder dedicati ad Ophelia.