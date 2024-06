Un documentario su San Giovanni. La Porta per il Paradiso

Dopo la prima nazionale a

Firenze, lo scorso 21 febbraio, da ieri il documentario San Giovanni. La Porta per il Paradiso è disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video che, prodotto dall’Opera di Santa Maria del Fiore in collaborazione con Kove, ha una durata di 52 minuti ed è pensato come un viaggio che parte dai lavori di restauro del Battistero, per raccontare l’origine di questo luogo e scoprire il suo valore spirituale, artistico e civile. Restauratori, storici dell’arte, storici dell’architettura, archivisti accompagnano lo spettatore in questo racconto, che prova a restituire la bellezza di San Giovanni, patrimonio di Firenze e dell’umanità. Oltre a raccontarne il restauro, il documentario prosegue alla scoperta del mistero dell’origine del Battistero di San Giovanni, il monumento più antico della città, e arricchito nelle decorazioni dal Medioevo al Rinascimento.