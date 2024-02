"Un curioso accidente" di Carlo Goldoni con Elena Bucci

Al Teatro delle Spiagge, domani, ore 21, la compagnia "Nove Teatro" di Reggio Emilia presenta "Un curioso accidente". Un grande classico in una versione inedita: il padre degli equivoci Carlo Goldoni incontra la voce contemporanea di Elena Bucci (in foto), dando vita a una commedia dai meccanismi irresistibili. Monsieur Filiberto, facoltoso mercante, ospita il giovane e affascinante militare francese, Monsieur de la Cotterie, ferito in guerra. Ma cosa succede quando l’amore sboccia tra De la Cotterie e la dolce Giannina, figlia del mercante? Quale piano audace escogiterà Giannina per nascondere la loro relazione al padre? Quale ’curioso Accidente’ cambierà il destino dei due innamorati? Il pubblico sarà coinvolto in trame che si intrecciano come i nodi di un comico imbroglio, tra situazioni esilaranti e a personaggi indimenticabili.