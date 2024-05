Un corso formativo per tecnico del suono

CAT, la Cooperativa Sociale promuove Sound Tech Radio, un corso formativo completamente gratuito per diventare un esperto tecnico del suono. Il corso, rivolto a sei giovani tra i 18 e i 35 anni che non lavorano e non studiano, è realizzato con il sostegno di Fondazione CR Firenze.

Le lezioni teoriche avranno luogo al Centro Giovani Sala Gialla del Comune di Firenze nel Quartiere 1 (via Felice Fontana, 22), negli spazi di Novaradio e al Parc Performing Arts Research Centre della Fondazione Fabbrica Europa. Si tratta di una proposta per accedere a una professione molto interessante.

Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a [email protected] o consultare il sito www.coopcat.it.