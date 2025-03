Un corso di UniFi per ricordare. Claudia Fiaschi

A un anno dalla morte di Claudia Fiaschi domani sarà lanciata un’iniziativa in suo ricordo (alle 16 al Polo di Novoli a Firenze): Confcooperative Toscana, la Scuola di Giurisprudenza di UniFi e la Federazione Toscana Bcc presentano infatti agli allievi del corso di Diritto commerciale e laboratorio il percorso didattico innovativo La cooperativa, modello d’impresa per il cambiamento dedicato a quel mondo della cooperazione a cui Fiaschi ha dedicato la propria vita e il proprio impegno. Il percorso (il bando scadrà il 9 marzo) permetterà agli studenti di approfondire la forma d’impresa cooperativa.

"Abbiamo pensato di ricordare Claudia con un’iniziativa per i giovani, seminando tra loro germogli di cooperazione. Come diceva Claudia sono innanzitutto le persone che cambiano i destini del mondo, delle altre persone, dei giorni. Persone straordinarie, semplici, con sogni, ambizioni e azioni ordinarie. Claudia era una di queste persone e crediamo che il suo possa essere un esempio per molti giovani", afferma Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana.

"L’Università era un luogo molto caro a Claudia, essendo spazio di formazione e di crescita professionale e personale ed è da qui che vogliamo lanciare un messaggio alle giovani generazioni per sensibilizzarle a coltivare la cooperazione, per costruire un futuro più equo, solidale e sostenibile" commenta Giacomo Billi, presidente di Co&So.

Claudia Fiaschi, fiorentina, classe 1965 è scomparsa dopo una breve malattia il 3 marzo 2024. Presidente di Confcooperative Toscana e vicepresidente nazionale di Confcooperative, alla guida del Consorzio Co&So, nel 1987 aveva fondato la Cooperativa sociale L’Abbaino e da allora ha dedicato il proprio impegno alla cooperazione sociale, con particolare attenzione al mondo dell’infanzia e dell’educazione. Aveva poi rivestito varie importanti cariche tra cui quella di portavoce del Forum nazionale del Terzo settore.

Nel 2022 aveva raccontato questa realtà nel libro Terzo - Le energie delle rivoluzioni civili.