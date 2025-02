Un centro servizi nell’ex ludoteca

Con una delibera di giunta il Comune di Sesto ha autorizzato la concessione in comodato d’uso alla Società della Salute zona fiorentina Nord Ovest dei locali della ex ludoteca di Querceto che diventeranno un "Centro servizi per la comunità". L’immobile era vuoto da molti anni ma, grazie a un finanziamento di 800mila euro provenienti dal Pnrr, integrato da risorse comunali, sono stati possibili interventi di ristrutturazioni e riqualificazione.

In particolare, la struttura di via Biancalani ospiterà, fra l’altro, il centro di socializzazione per ragazzi con disabilità "Felicittà" che attualmente è nei locali un tempo occupati dai servizi della Misericordia in piazza della Chiesa. Il trasferimento a Querceto consentirà di risparmiare i costi dei canoni di locazione, oltre 31mila euro annui almeno fino al 31 dicembre 2027.