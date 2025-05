Gli alunni delle classi IIA e IIE della scuola “Papini - San Brunone“ in visita alla nostra redazione

Graditissima visita in redazione, ieri mattina, degli alunni delle classi II A e IIE della scuola secondaria di primo grado “Papini - San Brunone“ del Galluzzo. Nel corso dell’incontro i ragazzi – che partecipano al progetto Cronisti in classe promosso da La Nazione – hanno rivolto numerose domande su come si svolge il lavoro della redazione, su come nasce il giornale di carta e viene aggiornato il sito delle notizie online. Ma ecco i nomi dei protagonisti.

Classe IIA – Yurii Antipov, Frida Barbieri, Alessia Berti, Giulio Bianchi, Maria Flor Garcez Sandes Britto, Emily Dainelli, Yagoub Ezzi, Valentino Fedi, Laura Sofia Forziati, Cristian Gisonti, Papa Cheikh Leye, Marco Melani, Lorenzo Papi, Diego Perini, Adele Pinzauti, Alice Ranieri, Davide Serena, Sajana Thamma, Vien Varias. Docente tutor: Martina Palli.

Classe IIE – Rajsi Alushaj, Alessandra Anichini Ramirez, Alice Bambi, Anita Bolognini, Gaia Borselli, Fabricio De la Cruz, Leonardo De Rosa, Safaa Driouch, Andrea Gerard, Wendi Haliti, Gabriel Haremi, Hena Khan, Adriano Lorenzini, Alice Manzini, Emanuele Mazzola, Pietro Reggiannini, Viola Romoli Fenu, Diego Sacchetti, Alessio Suti, Cecilia Vannetiello, Mykola Vorobiov. Docenti tutor: Andrea Castrucci ed Erika Tedeschi.