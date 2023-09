Un bus si schianta contro la fermata

BARBERINO TAVARNELLE

Uno schianto e la pensilina alla fermata degli autobus davanti al campo sportivo di Tavarnelle viene divelta. Un pezzo della struttura finisce su un’auto e provoca alcuni danni alla vettura. A provocare lo schianto è stato, qualche giorno fa, un pullman di linea di Autolinee Toscane. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, il bus è andato a sbattere contro la struttura. Che si è completamente piegata. La lastra di plexiglass che la ricopre in parte, è poi finita su una vettura e ne ha provocato il danneggiamento. La pensilina è stata sostituita ieri.