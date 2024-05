Un bar in piazza. C’è il bando pubblico

Estate di Scandicci: arriva il bar in piazza Matteotti. La giunta ha deliberato di istituire un punto di somministrazione temporanea a supporto delle iniziative estive, con finalità d’incontro e socializzazione. Il periodo di apertura va dal 23 giugno al 22 settembre nell’ottocentesca piazza cittadina. La durata della concessione è solo per questo periodo. La gara per l’assegnazione della gestione del locale avverrà mediante avviso pubblico, dato che questo è ritenuto lo strumento più idoneo per l’individuazione dei soggetti affidatari. Il gestore dovrà pagare il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria; ridotto dell’80% in quanto le iniziative culturali possono avere questa agevolazione.