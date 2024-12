Un anno di Auser. Ecco tutti i numeri dell’associazione

I numeri di un anno di Auser a Figline e Incisa raccontano un impegno costante, di qualità e punto di riferimento per tutta la comunità. Con 187 soci, di cui 102 impegnati regolarmente nelle attività di volontariato, è una realtà territoriale di rilievo che mette in campo numerosi servizi e in vari settori grazie ai suoi instancabili protagonisti. In ambito educativo l’impegno dei volontari si concretizza nell’assistenza durante le fasi di entrata e uscita degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria: in 382 ne stanno usufruendo ogni giorno, distribuiti su 10 plessi. Al servizio di pre scuola e il post scuola accedono 340 ragazzi su 9 plessi scolastici. Il rimborso delle spese sostenute per queste attività è erogato dal Comune e per il 2024 ha raggiunto 123mila euro. L’associazione si occupa anche dell’organizzazione di attività ricreative, culturali, di socializzazione e turismo per anziani, nonché nel prezioso supporto per alunni con disabilità o per nuclei familiari in situazioni di disagio. Nel trasporto sociale, Auser è impegnata con 32 persone che prestano questo servizio per 205 destinatari, percorrendo ogni anno 73 mila chilometri. "Auser è un pilastro essenziale per il territorio - sottolinea l’assessore al sociale Federico Cecoro – grazie a una straordinaria varietà e completezza di interventi, alle sue due sedi sul territorio, guidate da Valerio Vannetti per Figline e Vanna Amorosi per Incisa, e alla capacità di promuovere una migliore integrazione tra le persone in rete con altre realtà del territorio". Ma.Pl.