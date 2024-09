Un aiuto dalla "Carta dedicata a te". Oltre 550 famiglie beneficiarie

Sono 558 i soggetti del Comune di Scandicci individuati come beneficiari della "Carta dedicata a te", misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni di prima necessità, di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. La lista dei beneficiari sarà affissa, con un codice identificativo che garantisce la privacy, sulla bacheca virtuale del Comune di Scandicci, poi l’amministrazione invierà a tutti direttamente al loro domicilio una raccomandata con le indicazioni su come ritirare la carta: all’interno di essa, ciascun nucleo familiare avrà un corrispettivo di spesa di 500 euro.

I beneficiari del contributo sono cittadini iscritti all’anagrafe, con Isee ordinario non superiore ai 15.000 euro annui.

Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane tramite Postepay e sono consegnate, previa prenotazione, negli uffici postali abilitati al servizio.