"Ultimi giorni per partecipare al Premio letterario nazionale CiviCa di Calenzano: opere inedite da tutta Italia"

Ancora qualche giorno di tempo per partecipare al "Premio letterario nazionale CiviCa di Calenzano" organizzato dal Comune e dall’associazione culturale Amici di CiviCa. La scadenza per presentare le opere, che devono essere inedite, è il 28 febbraio e si può partecipare da tutta Italia: il regolamento è sul sito del Comune. Il concorso prevede tre sezioni: poesia, racconto breve per adulti e racconto breve per giovani sotto i 18 anni. Le opere dei finalisti saranno pubblicate poi nel volume antologico presentato alla premiazione.