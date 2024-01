"Ultima notte" di Luca Palli con L’Araba Felice

Stasera (ore 21) e domani (ore 16,45) va in scena "Ultima notte", scritto da Luca Palli e diretto da Alessio Coluccia, al Teatro San Leone di Firenze in via Beata Angela 7. Lo spettacolo è a cura della compagnia L’Araba Felice. Il cast è composto da Alessio Alloi, Camilla Catani, Olivia Fontani, Costanza Perlatti, Elena Ciani, Tiziano Pratesi, Iacopo Biagioni e Marco Bartolini, mentre il tecnico del suono e delle luci è Lorenzo Castagnoli. Lo spettacolo racconta l’ultima notte dell’ultima vittima di Jack lo Squartatore, Mary Jane Kelly, per cercare di comprendere che cosa pensasse, vivesse e soffrisse nel suo quotidiano di alcolismo e prostituzione, di dolore e di sogni.