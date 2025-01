Ultima fermata linea 7: trasloco definitivo

Da domenica il capolinea della linea "7" sarà spostato, in via definitiva, in piazza della Libertà. La fermata di riferimento si trova lato San Gallo, sulla nuova corsia interna alla piazza, in direzione viale Don Minzoni; una ubicazione scelta perché a pochi passi dalla tramvia che, sempre da domenica, porterà in centro. Il cambiamento è infatti legato all’entrata in funzione del nuovo tratto della linea T2, che va dalla Fortezza a piazza San Marco, e mira a ottimizzare percorsi e coincidenze fra i mezzi del trasporto pubblico, alleggerendo il traffico negli snodi cruciali. Fra questi la stazione di Santa Maria Novella, dove il "7" era tornato da qualche anno a fare capolinea e da dove lo scorso dicembre era stato ’sfrattato’ quando, in via provvisoria, è stato spostato in via XX Settembre, sollevando anche proteste per la soppressione del collegamento diretto Fiesole-centro, con il bus punto di riferimento anche per tanti turisti. Per i fiesolani raggiungere la stazione è diventato di fatto più complicato. "E’ vero che si deve scendere e cambiare mezzo mentre prima il 7 portava a S.Maria Novella. Una scomodità che - sottolinea Andrea Cammelli, assessore alla mobilità - è ripagata da una maggiore regolarità delle corse". Mentre si aspetta il nuovo orario, Autolinee Toscane ha già assicurato un aumento del numero di corse giornaliere per migliore la connessione bus-tramvia. Intanto si lavora anche alla cartellonistica. "Ci stiamo attivando con i tour operator e col Comune di Firenze per dare indicazioni chiare. Il percorso per raggiungere Fiesole con i mezzi pubblici - conclude Cammelli- deve essere indicato con una nuova segnaletica, che oggi è mancante".