Firenze, 30 maggio 2020 - Il museo degli Uffizi a Firenze riaprirà il 3 giugno prossimo con l'utilizzo del termoscanner all'ingresso ed un limite di compresenza ridotto della meta' delle proprie capacita', cioe' massimo 450 persone. L'algoritmo elimina-code sara' riadattato per l'occasione per gestire meglio i flussi interni del museo, con altra misura di prevenzione al contagio da Coronavirus apportata, la disposizione di distributori di gel all'ingresso-uscita dai bagni, e nei punti strategici in galleria. Ad aprire il portone del museo degli Uffizi proprio il prossimo 3 giugno sara' il direttore, Eike Schmidt, che accogliera' personalmente i primi visitatori

