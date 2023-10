"Uffizi Firenze: aperti by night. Esperienza magica con direttore Schmidt"

L’arte al tramonto, fra capolavori e vista mozzafiato sull’Arno. Gli Uffizi, da staserae per tutti i martedì di ottobre (il 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre), sarà aperta alpubblico, in via straordinaria, dalle 18,30 alle 21,30. "Gli Uffizi di sera offrono un’esperienza spettacolare - commenta il direttore Eike Schmidt - i dipinti, lesculture, gli ambienti stessi, toccati dai raggi del tramonto, ne sono trasfigurati e acquisiscono un fascino unico. Le cinque aperture speciali di ottobre permetteranno di sperimentare di persona questa magia". Chiusura della biglietteria alle 20,30.

Intanto il direttore degli Uffizi, Schmidt, sottolinea con soddisfazione i risultati della domenica dei musei gratis: "Un enorme successo per le gallerie degli Uffizi - conclude –, abbiamo avuto 10mila visitatori alle gallerie delle statue e delle pitture, oltre 7 mila a palazzo Pitti e oltre 13 mila al giardino dei Boboli".