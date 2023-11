Uffici comunali, i nuovi orari

Nuovo orario, da domani, per lo "Sportello polifunzionale" di Signa. L’ufficio resterà aperto il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30. Sarà possibile svolgere pratiche anagrafiche, servizi demografici ed elettorali anche il sabato dopo appuntamento telefonico allo 055.87941 e 055.8794272. "Siamo riusciti ad ampliare l’orario dello Sportello garantendo il servizio anche il sabato– commenta il sindaco, Giampiero Fossi – siamo felici di annunciare la nuova apertura con la quale si risponde a un sentito bisogno dei cittadini, raggiungendo un ulteriore obiettivo di mandato. Abbiamo implementato l’organico, formato nuove figure e ora possiamo finalmente garantire l’estensione del servizio. Ringrazio i dipendenti dello sportello che si sono dimostrati da subito disponibili ad accogliere questa novità per offrire un servizio ancor più efficiente per la nostra comunità".