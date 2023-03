Udp, omaggio a Lindo Ferretti Live al Glue

Domani alle 22.30, con apertura porte alle 22, al Glue Alternative Concept Space di viale Manfredo Fanti, omaggio musicale degli Udp, Unità di produzione, a Giovanni Lindo Ferretti, dai Cccp ai C.s.i. ai P.g.r.

I Cccp, nati artisticamente all’inizio degli anni ’80 nella Berlino divisa dal muro e dall’incontro tra Massimo Zamboni Giovanni Lindo Ferretti, rappresentano la perfetta sintesi tra la cultura popolare Emilano-Romagnola e l’etica e l’estetica punk.

I C.s.i., nati dalle ceneri dei cccp come una sorta di dream team dell’alternative italiano a cavallo fra gli Ottanta e i Novanta, hanno in campo nomi come Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli, Giorgio Canali, Ginevra Di Marco e, ovviamente, Giovanni Lindo Ferretti.

I P.g.r. nascono nel 2001 a Monte Sole (vicino a Marzabotto, in provincia di Bologna). In quest’occasione gli ex-componenti dei C.s.i. si ritrovano per celebrare la figura di Don Giuseppe Dossetti.

Giovanni Lindo Ferretti, Giorgio Canali, Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli e Ginevra Di Marco, dopo la fuoriuscita definitiva dal nucleo del fondatore Massimo Zamboni avevano annunciato di voler andare avanti sotto una nuova sigla, danno così vita ai Pgr.

Gli Udp dal vivo suoneranno molti successi dei Cccp, dei C.s.i. e di Giovanni Lindo Ferretti.

