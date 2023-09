Tutto pronto per ’Svuota cantine’ a Sesto: iscrizioni online

L’edizione autunnale di "Svuota la cantina" si terrà domenica 15 ottobre. Le iscrizioni, esclusivamente online, saranno aperte nelle giornate di domani a partire dalle 9 e dopodomani. La partecipazione e l’assegnazione di un posto nell’ambito della manifestazione, che prosegue con grande successo dal 2008, è riservata ai cittadini residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, nella misura di un solo componente per ciascun nucleo familiare. Non sono ammessi partecipanti iscritti nel Registro delle Imprese oppure che esercitino in modo professionale attività artigianale eo commerciale. Come sempre le bancarelle stazioneranno nelle strade e piazze del centro cittadino e si potranno scambiare o vendere solo oggetti usati. Come nelle precedenti edizioni gli idonei esclusi per mancanza di posti potranno presentarsi direttamente il giorno della manifestazione all’ingresso per la riassegnazione dei posteggi rimasti vuoti.