Tutto pronto per il Palio di San Rocco e lo scoppio del carro

Figline torna alla tradizione per celebrare la Pasqua. Sabato alle 14,30 ci saranno le prove generali del Corteo storico coi figuranti in costume delle quattro Contrade cittadine e gli Sbandieratori. Al centro della piazza, l’uovo di Pasqua gigante sarà aperto alle 16,30 con assaggi per tutti. Alle 17,30 una delegazione del Corteo andrà all’Asp Lodovico Martelli per consegnare agli ospiti delle uova speciali realizzate dagli studenti del terzo anno del corso di pasticceria dell’alberghiero del Vasari guidati dal professor Rosario Caruana.

La mattina di domenica alle 10,30 ci sarà la sfilata ufficiale attraverso le vie del centro storico fino a piazza Ficino dove alle 11 sarà celebrata la Messa in Collegiata. Al termine, sarà presentato il drappo del 50° Palio di San Rocco. A mezzogiorno ci sarà lo scoppio del carro con l’esibizione degli sbandieratori.

La festa della Pasqua a Figline è partita con vari giorni di anticipo e con grande entusiasmo: circa 1500 persone, per lo più ragazzi, hanno accolto in una gremita piazza Ficino il vescovo di Fiesole monsignor Stefano Manetti dopo la processione, la messa e la benedizione degli ulivi per la celebrazione delle palme. I giovani provenivano dalle parrocchie del Valdarno fiorentino e anche del territorio di Arezzo.

Manuela Plastina