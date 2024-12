"Tutti i rimedi naturali per sconfiggere i malanni stagionali"

di Maurizio Costanzo

Ogni stagione porta con sé fastidi e malanni, dalla spossatezza estiva agli acciacchi autunnali, dalle allergie primaverili alle influenze di questo periodo. Ma quali sono le erbe e gli ingredienti naturali che abbiamo a disposizione per curarci e sentirci in forma nel corso dell’anno?

La risposta è nel nuovo libro In salute tutto l’anno (BUR Rizzoli) di Ciro Vestita, il più noto fitoterapeuta italiano, medico dietologo volto di RaiUno, che dispensa consigli in tv a Linea Verde la domenica e il mercoledì a UnoMattina. In questo volume prezioso, insieme al collega Stefano Filipponi, spiega come far fronte alle patologie stagionali più diffuse. Dall’eucalipto al timo, dalla lavanda al ginepro, a moltissime altre. Vestita mostra le proprietà curative, indica come usarle, dispensa consigli pratici e un campionario di ricette e schede botaniche.

Vestita, tra i malanni di stagione ci sono raffreddori e mal di gola. Come curarsi in modo naturale?

"I suffumigi sono un’ottima soluzione. Se hai raffreddore o laringite, si prende una bacinella d’acqua bollette, si mettono dentro foglie di salvia e rosmarino, e coi vapori si fanno delle profonde ispirazioni. La salvia infatti non è una pianta qualsiasi, è molto robusta e potente, ricca di antibiotici naturali che sfiammano la faringe e il naso. Se non si hanno queste piante a disposizione, si possono fare suffumigi con acqua e sale".

Il picco dell’influenza è alle porte: come evitare l’abuso di antibiotici?

"Stiamo assistendo a forti resistenze batteriche. Tante persone anziane che hanno la bronchite non riescono più a curarsi perché l’antibiotico, dopo averne abusato, è diventato inefficace sul loro corpo. Dunque, per curare faringiti e bronchiti, sono ritornate in auge le terapie naturali, quelle con cui ci si curava prima della scoperta della penicillina. Facciamo esempi pratici: chi ha mal di gola prende quasi sempre l’antibiotico, ma non funziona se la faringite è di forma virale. Come stare meglio? Coi semi di lino, ad esempio. Vanno messi nell’acqua bollente e dopo 20 minuti viene fuori una mucillagine, una specie di pappa. Appena la si beve si sente subito una carezza sulla faringe: un cucchiaino in mezzo litro d’acqua. Altro rimedio: in farmacia si trova la farina di semi di lino, la si fa cuocere, si prende questo cataplasma e lo si applica sulla cute. Si appoggia sulla gola un fazzoletto caldo con questo impasto curativo, che permette ai globuli bianchi di arrivare in massa alle faringe e di sfiammarla. In questo modo si sta meglio con una terapia antica che non ha effetti collaterali ed è a costo zero".

L’autunno è la stagione in cui si perdono i capelli. Che fare?

"C’è una bella notizia: basta mangiare due mele annurca al giorno e dopo 20 giorni non cascano più. Altra bella notizia per chi ha problemi di colite e soffre di pancia gonfia, meteorismo, dolore. Colpisce soprattutto i giovani e ansiosi: il problema è che mastichiamo troppo velocemente. Tra le piante che sfiammano il colon, c’è la malva: berne un infuso fa stare meglio. C’è poi un frutto che aiuta a digerire: è la papaia. Ora abbiamo quella siciliana, biologica e senza pesticidi: mangiarne un pezzetto fa piccoli miracoli".