Tutti al museo gratuitamente. Dagli Uffizi al Duomo, l’arte è free

Come di consueto la prima domenica del mese (domenica 3 dicembre) può essere un’occasione per visitare gratuitamente i musei fiorentini. L’accesso in quelli statali è free grazie all’iniziativa ministeriale "Domenica al museo". Quindi porte aperte agli Uffizi, alla Galleria dell’Accademia (dove c’è la possibilità di visitare la prima grande monografica in Europa dedicata a Pier Francesco Foschi), il museo del Bargello, le Cappelle medicee, il complesso di Palazzo Pitti e giardino di Boboli, il Museo Archeologico, le ville medicee di Castello e Petraia.

Ma le opportunità non finiscono qui. Domani, infatti, torna anche la "Domenica Metropolitana", che prevede l’ingresso gratuito e una serie di attività (anche per famiglie e bambini) nei musei civici. Tra questi ricordiamo: Palazzo Vecchio, con la nuova mostra dedicata al pittore fiammingo Giovanni Stradano di cui si celebrano i 500 anni dalla morte; il Museo Novecento (con la mostra dedicata a Robert Mapplethorpe e Cecily Brown), il complesso di Santa Maria Novella, la Cappella Brancacci (visite al cantiere di restauro) e il museo Stefano Bardini. A Palazzo Medici Riccardi sono visitabili anche la nuova mostra dedicata a Fortunato Depero, protagonista del Futurismo, e Federigo Angeli. Il Mad Murate Art District ospita la mostra di Marianna Ferrato "Libertà clandestine" all’epoca della dittatura argentina (1976-83).

Questi gli orari di apertura: Museo di Palazzo Vecchio (orario 9-19), Torre di Arnolfo (9-17 ma in caso di pioggia resterà chiusa per motivi di sicurezza), Santa Maria Novella (13-17.30), Museo Novecento (11-20), Museo del Ciclismo Gino Bartali (10-16), Palazzo Medici Riccardi (9-19) e Museo Stefano Bardini (11-17).

Un’altra iniziativa, infine, anche questa per i soli residenti della Città Metropolitana, è quella che riguarda il complesso di Santa Maria del Fiore (Duomo). Ogni prima domenica del mese, infatti, è possibile visitare gratuitamente i tre monumenti, Battistero, Cripta di Santa Reparata e Museo dell’Opera del Duomo (basterà ritirate lo stesso giorno il Giglio Pass presso le biglietterie di piazza San Giovanni o piazza Duomo).