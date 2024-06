Tutti “A Tavola sulla Spiaggia“. Parte la sfida a colpi di gusto

Torna l’appuntamento estivo più atteso dell’anno, che nella sua XXXII edizione rappresenta uno dei simboli indiscussi di Forte dei Marmi, “A tavola sulla spiaggia“. Per il quinto anno di seguito la sfida all’ultimo mestolo si terrà a La Capannina di Franceschi, domenica 23 giugno alle 18 con la presentazione dei piatti, e domenica 30 giugno sempre alle 18 con la premiazione dei vincitori.

Ma l’evento non arriva senza ventate di novità, a partecipare saranno infatti i ’ripetenti’, per la prima volta si sfideranno ai fornelli i campioni del passato, tra loro vedremo all’opera i primi assoluti, i primi di categoria fino ad arrivare a coloro che hanno conquistato il Premio della stampa. Un posto speciale in classifica lo avranno concorrenti del secolo scorso, Rosanna Panatta che si aggiudicò il premio assoluto nel 1999, Lucia Giovannetti, che si affermò nel 2000, Rosaria Frescobaldi vincitrice nel 2007 e infIne la pittrice Elisabetta Rogai con il marito Marco, che vinse nel 2002.

Dodici concorrenti suddivisi in quattro categorie: antipasti, primi, secondi e dolci in abbinamento ad altrettanti vini. Al tavolo della giuria un parterre d’eccezione tra giornalisti, opinion leader, produttori di vino, ristoratori e chef. Illumineranno la sfida 12 stelle Michelin dalla Versilia e non solo, dunque non potranno mancare Gianfranco Vissani e Riccardo Monaco, primo chef di Enoteca Pinchiorri.

Insieme agli storici partecipanti quest’anno tra i partner della manifestazione vedremo Cru Caviar, i più grandi produttori di caviale Beluga, e Tenuta Marymado, con il proprio olio extra vergine d’oliva. Le prestigiose conferme saranno invece Fiore 1827, ed il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. Annamaria Tossani presenterà la manifestazione e lo ’scolapasta d’oro’, creato da Petruzzi & Branca di Brescia, sarà il simbolo della vittoria in questo originale show. Il primo Premio Assoluto della Giuria Stampa andrà alla Capannina e al Parmigiano Reggiano.

Il divertimento sarà come sempre accompagnato dalla cura e l’attenzione verso l’ambiente, il tema della competizione è infatti il recupero, l’arte del non buttar via niente nella cucina del riciclo. In merito a ciò ogni partner donerà i propri prodotti a Banco Alimentare della Toscana, struttura sostenuta dagli organizzatori e da Gianni Mercatali, ideatore dell’evento. Ultimo ma non per importanza conquista un posto tra le novità di quest’anno il panettone d’estate prodotto da Fiore 1827, su ricetta dello chef stellato Igles Corelli. Si rinnova così la proposta di Davide Paolini che 12 anni fa fece debuttare il panettone artigianale d’estate, sulle nobili spiagge del Forte.

Chiara Ottaviani