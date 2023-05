"Tutta l’area sarà riqualificata"

La lunga attesa fatta di sogni e speranze si è finalmente conclusa. Finalmente il Centro Storico Lebowski avrà una casa tua sua. Ad annunciarlo è stato l’assessore dello sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione (nella foto), insieme a Marco Ceccantini, presidente Uisp Firenze, la presidente del Centro Storico Lebowski Ilaria Orlando e il direttore generale Lorenzo Giudici.

"Siamo felici di unire due realtà come la Uisp e il Lebowski – dice l’assessore Guccione -, con una collaborazione molto forte. Dalla prossima stagione andranno tutte le squadre ad allenarsi lì. C’è stato un bando di Fondazione Cr, che è stato vinto, per la riqualificazione di tutta l’area, che permetterà anche di dare nuova vita agli impianti e ampliare i campi con delle tribune". Per la prossima stagione il Lebowski giocherà però le partite in casa nel campo dell’Isolotto. "Siamo felici di unirci al Lebowski, – aggiunge Marco Ceccantini, presidente Uisp – una realtà che vive lo sport e il calcio allo stesso modo di Uisp. Uno sport che è fatto di integrazione, come testimonia anche il fatto che abbiamo deciso di iniziare alla Trave un percorso con due ragazzi extracomunitari che verranno a fare uno stage, per poi in futuro diventare i custodi del centro sportivo".

"Desideriamo metterci in gioco per quanto riguarda il nostro potenziale di innovazione sociale come attori della rigenerazione urbana e del welfare - le parole della presidente Ilaria Orlando -. Insieme alla Uisp e al Comune vogliamo realizzare il primo caso al mondo di uno stadio progettato, finanziato e addirittura edificato con l’azione diretta dei tifosi e delle tifose, degli sportivi e delle sportive, naturalmente con la guida delle istituzioni pubbliche".