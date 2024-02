Tutela degli animali. Enpa Odv affiancherà la Municipale

CALENZANO

L’associazione Enpa Odv affiancherà la polizia municipale di Calenzano per una serie di attività finalizzate al benessere e alla tutela degli animali. Per individuare un soggetto operante nel mondo del volontariato che potesse svolgere azioni integrative a quelle già messe in atto dai vigili in questo campo era stato predisposto un avviso pubblico per manifestazione di interesse cui ha risposto la sola associazione Enpa. La commissione presieduta dalla comandante della polizia municipale Maria Pia Pelagatti ha comunque proceduto all’esame dei documenti e dichiarazioni inviati dall’associazione che sono stati ritenuti idonei e conformi a quanto richiesto dal bando, tanto che l’incarico previsto è stato affidato a Enpa. La convenzione stipulata con l’associazione avrà una durata di 24 mesi ed in particolare dovranno essere effettuate attività di vigilanza sul rispetto delle norme per la tutela degli animali coordinandosi anche, all’occorrenza, con la stessa polizia municipale.