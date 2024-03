Firenze, turiste australiane derubate per strada nella notte. Una ha provato invano a inseguire il ladro

Firenze, 17 marzo 2024 – Due furti con strappo nella notte appena trascorsa, quella tra sabato e domenica: uno è avvenuto in centro, l’altro all’uscita della discoteca Space Club.

In via dell’Oriuolo, alle 5.30 del mattino, due turiste sono state prese di mira da un passante. Le ragazze, entrambe australiane, stavano facendo rientro dopo il sabato sera trascorso in centro quando sono state derubate per strada da uno sconosciuto. L’uomo, approfittando del fatto che le due amiche fossero da sole a quell’ora della notte, si è avvicinato e ha agito senza dare loro il tempo di capire cosa stesse accadendo. Ad una ha strappato tre collane di dosso, all’altra la borsa con dentro il bancomat.

Una delle due giovani ha provato a inseguirlo, nel tentativo di recuperare gli oggetti, ma è inciampata cadendo per strada e si è dovuta arrendere. Le turiste hanno subito allertato i carabinieri denunciando l’accaduto, ma quando i militari sono giunti sul posto l’uomo si era già dato alla macchia.

Poco prima, intorno alle 4.50, un altro furto con strappo si è consumato in via Palazzuolo, all’uscita del Space Club. Il bottino è stato un telefono cellulare, portato via con forza dalle mani del proprietario. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri, ma del responsabile nessuna traccia.