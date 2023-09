Turista scippata a Firenze: “Se non chiami la polizia ti lasciamo il telefono”

Firenze, 12 settembre 2023 – "Se non chiami la polizia ti lasciamo il telefono sul cofano di un’auto”. Sono queste le parole che una giovane turista tedesca si è sentita dire da un paio di ladri dopo aver subito da loro il furto della borsa e del cellulare che teneva in mano. Così è stato: la ragazza ha detto loro che non avrebbe chiamato gli agenti e i ladri le hanno restituito l’iPhone, accontentandosi di tenere 20 euro.

È successo nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 a Firenze, vicino alla Fortezza da Basso. In base a quanto spiegato dalla questura, poi intervenuta, intorno alle 02:30 di notte la giovane tedesca di 25 anni, mentre stava rientrando nel suo ostello in centro, sarebbe stata avvicinata da un paio di uomini, presumibilmente di origine magrebina, in sella a due biciclette. Uno di questi le avrebbe afferrato borsa e cellulare che teneva in mano, per poi darsi alla fuga.

La giovane ha poi raccontato agli agenti delle volanti di aver raggiunto un amico che avrebbe subito fatto squillare il telefonino rubato. Dall'altra parte della cornetta avrebbe risposto una voce maschile: “Se non chiami la polizia, ti lascio il telefono sul cofano di un'auto parcheggiata in via Guelfa...”, gli avrebbe detto l'uomo. E così è stato.

I malviventi si sarebbero accontentati di una ventina di euro in contanti nel portafoglio della vittima che, una volta al sicuro, ha deciso di avvisare la polizia. Gli investigatori non escludono che il gesto, apparentemente benevolo, possa essere stato invece un modo per ritardare l'allarme alle forze di polizia e quindi le ricerche dei due fuggitivi.

Il consiglio della questura è quello di rivolgendosi, senza rischi, subito alle forze dell'ordine. Un altro scippo analogo è avvenuto sempre a Firenze la notte scorsa, intorno alle 2, in via del Corso. Una studentessa americana di 20 anni, mentre era a passeggio con una amica, sarebbe stata scippata di due catenine d'oro che portava intorno al collo. Sulla base delle testimonianze raccolte, i responsabili sono stati descritti come due nordafricani: anche loro erano in sella a biciclette.