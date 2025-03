Turismo, Property managers: "Bene impugnare legge Toscana"

Firenze, 8 marzo 2025 - "Finalmente un segnale chiaro a tutela della proprietà privata e della libertà d'impresa. Il Governo ha riconosciuto ciò che abbiamo sempre denunciato: questa legge regionale è profondamente sbagliata e discriminatoria, perché crea una disparità ingiustificata tra il settore alberghiero e quello delle locazioni brevi, penalizzando migliaia di imprenditori e lavoratori del nostro settore". Così in una nota Lorenzo Fagnoni, presidente di Property managers Italia e ceo di ApartmentsFlorence, commentando l'impugnazione da parte del Consiglio dei Ministri della legg e sul turismo della Regione Toscana. "Le locazioni brevi sono una realtà essenziale per l'accoglienza turistica in Italia. Limitare questa attività - dice Fagnoni - significa colpire non solo gli imprenditori del settore, ma anche un indotto che coinvolge migliaia di lavoratori. Adesso vedremo cosa deciderà la Corte Costituzionale, ma siamo fiduciosi perché siamo da sempre convinti che la Regione abbia illegittimamente legiferato sugli affitti brevi".