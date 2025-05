Il festival della cultura digitale. Tra gli ospiti un robot e... Platone

Ospiti d’eccezione al THink, il festival della cultura digitale nel cuore di Figline dal 16 al 18 maggio. Arrivano in piazza Abel e il filosofo Platone. Con entrambi sarà possibile "colloquiare" anche se sono ospiti artificiali: Abel è un robot empatico dall’Università di Pisa con le fattezze umanoidi di un ragazzino. Con Platone invece sarà possibile ragionare sul suo pensiero, ma attualizzato in chiave contemporanea grazie a Indire.

Ci saranno anche ospiti in carne ed ossa: Paolo Celata (La7) e Alessio Marzilli (Propaganda Live) saranno i relatori della tavola rotonda ’C’è sempre una storia: il racconto nell’era digitale’. Altri workshop vedranno protagonisti Marco Alfieri (videogames indipendenti), Erica Astolfi e Giusi Fascetto (digitale e lavoro), Fabio Viola (gaming), Carlo Santagostino (informatica).

Sabato prossimo alle 21 al teatro Garibaldi andrà in scena lo spettacolo del comico Turbopaolo. Il programma è ricco di iniziative, tra gaming, intelligenza artificiale, workshop e laboratori per bambini, ma anche giochi di ruolo e cosplay. Il centro storico sarà invaso dalla virtualità con il filo rosso del racconto digitale.

Nei tre giorni sarà possibile scoprire come nasce un videogame indipendente con Comics Firenze, come le scuole si approcciano alle nuove tecnologie grazie ai robot realizzati dagli studenti dell’Isis Valdarno, il mondo della comunicazione online con i podcast e gli storytelling degli istituti comprensivi di Figline, Incisa e Rignano, ma anche quali sono le nuove frontiere del turismo, della moda, dell’informazione, dell’informatica, del gaming, tra cultura e intrattenimento e in generale del mondo del lavoro, tra digital e soft skills. Spazio anche a un progetto che ha Figline al centro: il Fiv Ar Experience, esperienza turistico-culturale realizzata in realtà aumentata con l’agenzia SoWhat. Per gli appassionati, un’area è dedicata a Star Wars, l’altra (solo domenica) ai giochi di ruolo.