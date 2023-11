Turismo e mobilità sostenibili. Se ne parla da oggi a giovedì nel festival ’The World in Florence’

Dallo Shirvan dell’Azerbaigian, regione dei villaggi dove si tessono i tappeti più pregiati e raffinati, al monastero ortodosso di Tserakvi in Georgia, dal lago marino di Messolonghi in Grecia, sede di un ecosistema acquatico unico al mondo fino al Butokuden giapponese passando per l’antica capitale del Taiwan Tainan: sono solo alcuni dei luoghi protagonisti con i propri rappresentanti istituzionali della terza edizione del festival “The World In Florence”, l’iniziativa ideata da Fondazione Romualdo Del Bianco e Movimento Life Beyond Tourism - Travel to Dialogue, che quest’anno ha al centro il diritto alla mobilità. Durante la manifestazione, da oggi a giovedì, tra Palazzo Coppini, in via del Giglio 10, che raccoglie manufatti dai sette continenti) e la Palazzina Reale di Santa Maria Novella, si terrà il “Learning journey”, un viaggio di confronto sul turismo, dialogando sulle sfide da affrontare e nuove soluzioni da esplorare.