Turismo. Al via i corsi per gli operatori

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del "Patentino dell’Ospitalità", il progetto di formazione online, gratuito, rivolto a tutti gli operatori turistici del Mugello, promosso dall’Ufficio Turismo dell’Unione montana. Il corso mira ad approfondire varie tematiche legate al territorio mugellano, con la docenza di esperti qualificati, per comunicare le modalità per un’accoglienza di qualità e per una gestione efficiente dell’attività turistica. Si parlerà di agevolazioni e incentivi, si farà un mini corso sull’accoglienza in lingua inglese, si parlerà del patrimonio storico, culturale e naturalistico del Mugello e delle attività da proporre ai turisti. E ancora si conosceranno i principali strumenti a disposizione degli operatori per la promozione e per la gestione delle attività. Non mancherà la parte amministrativa, e si parlerà anche di social media marketing e dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel turismo.